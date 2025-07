Die sommerliche Wärme ist verschwunden, dunkle Wolken trüben den Himmel und Regen prasselt in kurzen Schauern auf den grünen Pavillon, der neben dem Hutsberg-Stübchen in der Ortsmitte von Helmershausen steht. Trotz des schlechten Wetters sind einige Leute an diesem regnerischen Mittwochmorgen vorbeigekommen, um sich von Martin Blaufuß und Mahalia Singh persönlich das E-Paper erklären zu lassen. Dabei haben sie die unterschiedlichsten Fragen: Manch einer braucht nur Hilfe beim Freischalten, ein anderer benötigt Unterstützung beim Einrichten seines Abos und der Nächste möchte sich die Vorteile seines digitalen Zeitungsabonnements ganz einfach mal erklären lassen.