Das künftige Parkhaus am Bahnhof, Terminal M, wird in den kommenden Monaten aus dem Boden gestampft. Viele Pläne wurden bereits festgelegt und erörtert – aber im Detail gibt es offensichtlich noch immer Fragen. So brachte Stadtrat Hans-Christian Schwieger (AfD) vergangene Woche einen ganzen Fragenkatalog ein. Die Antworten der Stadtverwaltung dazu fielen sehr konkret und ausführlich aus.