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E-Mobilität Hälfte der neuen Autos in Thüringen mit alternativem Antrieb

Ob Hybrid oder Elektro: Die Zahl der Autos mit alternativem Antrieb ist in Thüringen deutlich gestiegen. Wie sieht es bei Fahrzeugen mit Benzin und Diesel aus?

E-Mobilität: Hälfte der neuen Autos in Thüringen mit alternativem Antrieb
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Die Zahl der neuen E-Autos ist in Thüringen stark gestiegen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind im vergangenen Jahr etwas weniger neue Autos zugelassen worden. Die Zahl der Neuzulassungen im Freistaat sank im Vergleich zu 2024 um 0,5 Prozent auf 47.332 Autos, wie das Statistische Landesamt Thüringen mitteilte. Dabei verfügte jedes zweite Auto über einen alternativen Antrieb wie Hybrid, Elektro oder Flüssiggas. So wurden im vergangenen Jahr 23.709 dieser Autos zugelassen - im Jahr zuvor waren es 18.904. Damit stiegen die Zulassungszahlen von Autos mit alternativen Antriebsarten um 25,4 Prozent. 

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Den stärksten Zuwachs verbuchten den Angaben nach Elektrofahrzeuge mit einem Plus von 50,9 Prozent. Die Nachfrage nach neuen Autos mit Benzin- und Dieselmotoren sank hingegen. So wurden 18,3 Prozent weniger Benziner (16.185) sowie 16,0 Prozent weniger Dieselfahrzeuge (7.438) als im Jahr zuvor neu zugelassen. 

Anders als in Thüringen stiegen bundesweit die Neuzulassungen im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent. Der größte Zuwachs war bei Autos mit Elektroantrieb (+43,2 Prozent) sowie Hybridantrieb (+19,0 Prozent). Wie auch im Freistaat sank hingegen die Zahl der Neuzulassungen von Benzinern (-21,6 Prozent) und Dieselfahrzeugen (-18,3 Prozent).