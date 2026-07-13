E-Mobilität: Hälfte der neuen Autos in Thüringen mit alternativem Antrieb

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind im vergangenen Jahr etwas weniger neue Autos zugelassen worden. Die Zahl der Neuzulassungen im Freistaat sank im Vergleich zu 2024 um 0,5 Prozent auf 47.332 Autos, wie das Statistische Landesamt Thüringen mitteilte. Dabei verfügte jedes zweite Auto über einen alternativen Antrieb wie Hybrid, Elektro oder Flüssiggas. So wurden im vergangenen Jahr 23.709 dieser Autos zugelassen - im Jahr zuvor waren es 18.904. Damit stiegen die Zulassungszahlen von Autos mit alternativen Antriebsarten um 25,4 Prozent.