Mark Waschke, bekannt aus dem Berliner Tatort, wollte eigentlich am Samstag, 18. Oktober, um 17 Uhr sein Bühnenprogramm in Suhl geben. Es wäre sein erster Auftritt in der Stadt gewesen. "Aus produktionstechnischen Gründen" muss der Auftritt nun aber verschoben werden, wie Hendrik Neukirchner vom Provinzkulturverein mitteilt. Die bislang gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo man sie erworben hat sind. "Sobald ein Alternativtermin gefunden wurde, werden wir diesen umgehend mitteilen", so Neukirchner. Das Stück „Die Zeitmaschine“, basierend auf dem Science-Fiction-Roman von Herbert George Wells, ist Teil des 25. Jubiläums des Provinzschrei-Festivals.