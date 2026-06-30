Die Alten Herren der SG FSV Leimbach und die Traditionself der SG Dynamo Dresden haben der großen Hitze getrotzt und den 300 Zuschauern ein torreiches Fußball-Freundschaftsspiel geliefert. Torreich, weil zehn Treffer fielen beim 7:3-Sieg der Sachsen mit gegnerischer Unterstützung. Freundschaftlich nicht nur wegen der wohltuenden Atmosphäre beim schweißtreibenden Vergleich in der Hundskopfarena, sondern auch, weil die Leimbacher den bereits im Vorfeld der Partie arg gebeutelten Schwarz-Gelben aushalfen.