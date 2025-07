2. Juli wärmster Tag

Als Durchschnittstemperatur für den Freistaat ermittelten die Meteorologen 18,1 Grad Celsius. Thüringen war damit das drittkühlste Bundesland nach Bayern und Sachsen. Wärmster Tag des Monats war der 2. Juli, als in Artern die Thüringer Spitzentemperatur von 37,9 Grad Celsius gemessen wurde. Der meiste Niederschlag im Freistaat fiel in Langenwetzendorf in Ostthüringen. Auf den Ort im Landkreis Greiz prasselten im Laufe des Monats laut DWD 136,1 Liter Regen pro Quadratmeter.