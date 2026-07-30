DWD-Vorhersage: Erst Hitze - später Gewitter und Sturmböen erwartet

Leipzig - Neben hohen Temperaturen müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heute mancherorts auf Gewitter und Sturmböen gefasst machen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Tag sehr heiß mit Höchstwerten von 34 bis 39 Grad. Ab dem späten Nachmittag sind dann regional Schauer und Gewitter möglich - vereinzelt können demnach in allen drei Bundesländern auch Starkregen, Hagel sowie orkanartige Böen auftreten.