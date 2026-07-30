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DWD-Vorhersage Erst Hitze - später Gewitter und Sturmböen erwartet

Nach dem heißen Start drohen am Nachmittag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel.

DWD-Vorhersage: Erst Hitze - später Gewitter und Sturmböen erwartet
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Die Thermometer zeigen heute wieder Temperaturen jenseits der 30 Grad an. Foto: Matthias Bein/dpa

Leipzig - Neben hohen Temperaturen müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heute mancherorts auf Gewitter und Sturmböen gefasst machen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Tag sehr heiß mit Höchstwerten von 34 bis 39 Grad. Ab dem späten Nachmittag sind dann regional Schauer und Gewitter möglich - vereinzelt können demnach in allen drei Bundesländern auch Starkregen, Hagel sowie orkanartige Böen auftreten. 

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Auch der Freitag wird laut Prognose warm - jedoch wird es nicht mehr ganz so heiß. Es werden Höchstwerte von bis zu 32 Grad erwartet, in der Lausitz sind vereinzelt gar 34 Grad möglich. Demnach bleibt es die meiste Zeit trocken, örtlich kann es jedoch zu Regen sowie einzelnen Gewittern kommen.

Sommerlich wird dem DWD zufolge auch das Wochenende. In den drei Bundesländern sind am Samstag Werte knapp unter 30 Grad möglich, am Sonntag könnten die Temperaturen in manchen Regionen diese Marke erreichen. Zudem sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich.