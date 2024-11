Deutschlandweit war der Herbst 2024 laut DWD zu warm, aber nicht ungewöhnlich warm. Die zu Ende gehende Jahreszeit bricht zwar keine Temperaturrekorde - es ist aber der 14. zu warme Herbst in Folge, wie die Meteorologen nach den ersten Auswertungen ihrer rund 2.000 Messstationen berichten. "Damit reiht sich dieser Herbst als der fünftwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen ein", erklärte der DWD in seiner vorläufigen Bilanz. In Deutschland wird das Wetter seit 1881 aufgezeichnet.