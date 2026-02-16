Duschbrause statt Telefonhörer Das wundersame zweite "Leben" ausrangierter Telefonzellen

Ummanz hatte Glück und bekam noch eins der letzten Häuschen. Ende 2025 stellte die Telekom den Verkauf ein, die Liste an weiteren Interessenten war lang und nicht alle Kaufwünsche konnten erfüllt werden. Die restlichen Häuschen, die auch heute noch in dem stark geschrumpften Zentrallager sind, sind so demoliert, dass sie nicht mehr zum Verkauf taugen - sie sollen nun recycelt werden. Telefonzellen-Nostalgiker können im Internet zwar noch fündig werden, für die Häuschen werden aber knackige Preise aufgerufen. So fordert etwa ein Verkäufer bei kleinanzeigen.de 1.800 Euro für ein gelbes Häuschen.