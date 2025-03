Nach dem Winterschlaf sind die Fledermäuse nach Angaben von Meier vor allem erst einmal durstig und hungrig. Zunächst blieben die nächtlichen Jäger in ihren Winterquartieren in Höhlen, sagte die Expertin. Sollte es im April einen längeren Kälteeinbruch geben, könnten sie auch wieder in den Winterschlaf fallen. Spätestens im Mai zögen die Fledermäuse in ihre Sommerquartiere um, etwa auf Dachböden, in Kirchtürme, Mauerspalten oder Baumhöhlen.