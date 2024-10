München (dpa/lby) - Bereits am Samstag war der Bahnverkehr rund um München massiv beeinträchtigt, Reisende müssen nun wohl weiterhin viel Geduld mitbringen. Die Verspätungen und Zugausfälle dauern noch Montag an, wie eine Bahnsprecherin sagte. Grund hierfür seien mit einem Bagger versehentlich durchtrennte Kabel bei Wartungsarbeiten an einem Stellwerk im Stadtteil Pasing, hatte die Deutsche Bahn am Samstag mitgeteilt. Die Deutsche Bahn arbeite "unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung."