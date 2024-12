München (dpa/lby) - Nach einer bewaffneten Auseinandersetzung von gegnerischen Zweigen einer Großfamilie hat die Münchner Polizei eine große Durchsuchungsaktion gestartet. Dabei wurden in der vergangenen Woche in drei Häusern in München, Puchheim und Gersthofen Schreckschusswaffen, eine Machete, ein Baseballschläger, größere Mengen Bargeld und Wertgegenstände sichergestellt, wie ein Polizeisprecher sagte.