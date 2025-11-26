Durchsuchungsaktion: Polizei durchsucht 37 Wohnungen wegen Kinderpornografie

München (dpa/lby) - Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie hat die Polizei in Stadt und Landkreis München zahlreiche Wohnungen durchsucht. Bei insgesamt 25 Männern im Alter zwischen 15 und 61 Jahren bestehe der dringende Tatverdacht, Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs nicht nur besessen, sondern teils auch verbreitet zu haben, teilte die Polizei mit. Auf richterliche Anordnung durchsuchten am Dienstag mehr als 40 Einsatzkräfte 37 Wohnungen und stellten Mobiltelefone, Computer und elektronische Speichermedien sicher.