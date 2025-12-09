Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte hat die Polizei in Oberbayern 15 Objekte durchsucht. Dabei stellten sie bei den Verdächtigen im Alter zwischen 17 und 67 Jahren Beweismaterial sicher, wie die Polizei mitteilte. Dazu gehörten etwa Handys, Speichermedien oder andere elektronische Geräte. Diese werden nun ausgewertet. Die Durchsuchung wegen des mutmaßlichen Besitzes der Missbrauchsabbildungen fanden in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting statt.