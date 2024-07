Am Dienstag waren laut Polizei unter anderem mögliche Beweise sichergestellt worden. Zudem Messer, Schlagstöcke und Schlagringe. Auch am Mittwoch ging es vor allem um Beweise, es wurde aber auch unter anderem eine Schreckschusswaffe in einem Klubhaus sichergestellt. Eine komplette Bilanz lag zunächst aber nicht vor. Zudem habe die Polizei mit den Razzien auch ein Signal setzen wollen, dass "diese Form der Rockerkriminalität in keiner Weise toleriert wird" und intensive Ermittlungen geführt würden, sagte ein Sprecher.

Bereits vor dem Streit an der Tankstelle hatte es laut Polizei Ärger zwischen Rockern gegeben. Dies betreffe zwei Motorradfahrer, die am späten Nachmittag oder frühen Abend des Tattages in Urspringen (Landkreis Main-Spessart) aneinandergeraten seien. Zudem gebe es Hinweise auf weitere Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern beider Motorradclubs im Raum Marktheidenfeld.