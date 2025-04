Rödental (dpa/lby) - Weil sie in Oberfranken illegale Arbeitskräfte aus Vietnam ausgebeutet haben sollen, sitzen drei Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Polizei und Zoll hatten zuvor zwei Anwesen in Rödental (Landkreis Coburg) durchsucht und elf Menschen vorläufig festgenommen.