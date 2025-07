Nach Ermittlungen der Polizei ergaben sich den Angaben nach Anfang 2024 Hinweise, dass Mitglieder einer Rockergruppe in den Handel mit Drogen involviert sein sollen. Im Zuge dieser Ermittlungen habe die Polizei Ende Juni dieses Jahres die Wohnungen zweier 39 und 45 Jahre alten Männer im Raum Miltenberg in Unterfranken und die Wohnung eines weiteren Verdächtigen im Raum Wertheim in Baden-Württemberg durchsucht.