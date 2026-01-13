 
Monatelang wird ermittelt. Dann durchsuchen die Kriminalpolizei und das SEK mehrere Wohnungen. Darauf folgen drei Festnahmen, die in Untersuchungshaft enden.

Durchsuchungen mit SEK: Drogen und Waffen gefunden - drei Festnahmen in Oberbayern
Ein Richter erließ die Haftbefehle. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Simbach am Inn/Winhöring (dpa/lby) - In Oberbayern sind zwei Männer und eine Frau festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Ihnen wird vorgeworfen, bewaffnet mit Drogen gehandelt und Methamphetamin eingeführt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Nach monatelangen Ermittlungen durchsuchten Rauschgiftermittler und Spezialeinheiten (SEK) am Freitag Wohnungen in Winhöring (Landkreis Altötting) und Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn). 

Dabei wurden Waffen wie Messer, Macheten, Baseballschläger und Pistolen gefunden. Zudem fanden die Einsatzkräfte etliche Drogen, darunter rund ein Kilogramm Marihuana, Hunderte Pillen Ecstasy, Crystal Meth und psychoaktive Pilze. Ihre Funde stellten die Einsatzkräfte sicher.

Zwei Männer im Alter von 44 und 58 Jahren und eine 34-Jährige wurden am Freitag festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Haftbefehle, die ein Richter am Samstag erließ. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.