Durchsuchungen mit SEK: Drogen und Waffen gefunden - drei Festnahmen in Oberbayern

Simbach am Inn/Winhöring (dpa/lby) - In Oberbayern sind zwei Männer und eine Frau festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Ihnen wird vorgeworfen, bewaffnet mit Drogen gehandelt und Methamphetamin eingeführt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Nach monatelangen Ermittlungen durchsuchten Rauschgiftermittler und Spezialeinheiten (SEK) am Freitag Wohnungen in Winhöring (Landkreis Altötting) und Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn).