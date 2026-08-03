Landshut (dpa/lby) - Ein 21-Jähriger soll in Landshut mit einem 3D-Drucker Waffenteile hergestellt haben. Bei Durchsuchungen einer Wohnung in Landshut und des Hauses seiner Eltern im östlichen Landkreis Kelheim fanden Beamte am Freitag mehrere Kurzwaffen-Hülsen, verschiedene Munitionsteile und zwei 3D-Drucker, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Mann wurde nach Polizeiangaben aufgrund seines psychischen Zustandes einstweilig in einer Fachklinik untergebracht.
Durchsuchungen in Wohnräumen Mann soll Waffenteile mit 3D-Drucker hergestellt haben
dpa 03.08.2026 - 10:58 Uhr