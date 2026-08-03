Landshut (dpa/lby) - Ein 21-Jähriger soll in Landshut mit einem 3D-Drucker Waffenteile hergestellt haben. Bei Durchsuchungen einer Wohnung in Landshut und des Hauses seiner Eltern im östlichen Landkreis Kelheim fanden Beamte am Freitag mehrere Kurzwaffen-Hülsen, verschiedene Munitionsteile und zwei 3D-Drucker, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Mann wurde nach Polizeiangaben aufgrund seines psychischen Zustandes einstweilig in einer Fachklinik untergebracht.