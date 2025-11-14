Durchsuchungen: Großrazzia gegen Schleuserkriminalität in zwei Bundesländern

Offenburg/Berlin - In Baden-Württemberg und Berlin läuft seit dem Abend eine groß angelegte Razzia gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher. Insgesamt waren zwischen 600 und 700 Beamte des Zolls, der Bundespolizei sowie der Steuerfahndung im Einsatz, wie die Bundespolizei Offenburg mitteilte. Die Durchsuchung mehrerer Objekte sowie die Befragung von Personen dauerten noch immer an, hieß es. Zu möglichen Festnahmen lagen zunächst keine Informationen vor. Erste Beweise seien jedoch bereits sichergestellt worden.