Göttingen/Kassel - Mit einer Großrazzia in mehreren Bundesländern sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Geldwäsche vorgegangen. In einer konzertierten Aktion seien die Ermittler zu 18 Durchsuchungen in fünf Bundesländern ausgerückt, wie die Polizei Göttingen und die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilten.