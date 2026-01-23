 
Durchsuchung Polizei beendet illegale Glücksspielrunde

Mitten in der Nacht durchsucht die Polizei eine Wohnung, in der unerlaubtes Glücksspiel betrieben wird. Neben Bargeld und Wertgegenständen stellen die Beamten auch eine scharfe Waffe sicher.

Nächtlicher Einsatz: Die Polizei durchsucht eine Wohnung, in der eine illegale Glücksspielrunde veranstaltet wird. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Die Polizei hat eine illegale Glücksspielrunde mit 19 Beteiligten in einer Wohnung in Augsburg aufgelöst. Bei der Durchsuchung in der Nacht zu Donnerstag stellten die Beamten mehrere Zehntausend Euro Bargeld, Gegenstände im Wert von mindestens 100.000 Euro und Glücksspielutensilien fest. Einer der Gäste, ein 43 Jahre alter Mann, hatte laut Polizei eine scharfe Schusswaffe dabei, die er zuvor legal erworben hatte. 

Gegen alle 18 Gäste wird wegen der Teilnahme an einem illegalen Glücksspiel ermittelt, gegen den 48-jährigen Wohnungsinhaber wegen des Veranstaltens eines unerlaubten Glücksspiels. Gegen den 43-Jährigen, der eine Schusswaffe mitgebracht hatte, wird zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffenrecht ermittelt. Die Polizei hatte den Angaben zufolge bereits zuvor gegen die Beteiligten ermittelt. Die Durchsuchung erfolgte auf richterlichen Beschluss.