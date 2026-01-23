Durchsuchung: Polizei beendet illegale Glücksspielrunde

Augsburg (dpa/lby) - Die Polizei hat eine illegale Glücksspielrunde mit 19 Beteiligten in einer Wohnung in Augsburg aufgelöst. Bei der Durchsuchung in der Nacht zu Donnerstag stellten die Beamten mehrere Zehntausend Euro Bargeld, Gegenstände im Wert von mindestens 100.000 Euro und Glücksspielutensilien fest. Einer der Gäste, ein 43 Jahre alter Mann, hatte laut Polizei eine scharfe Schusswaffe dabei, die er zuvor legal erworben hatte.