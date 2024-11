Vorwürfe gegen "einzelne Mitglieder des Managements"

Das in Jandelsbrunn im Kreis Freyung-Grafenau ansässige Unternehmen bestätigte: "Am heutigen Vormittag kam es zur Durchsuchung von Geschäftsräumen der Knaus Tabbert AG aufgrund eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens gegen einzelne Mitglieder des Managements der Gesellschaft im Zusammenhang mit individuellen Vorwürfen strafrechtlich relevanter Handlungen zulasten des Unternehmens", hieß es in der kurzen Stellungnahme. "Das Unternehmen selbst ist nicht Gegenstand der Vorwürfe."