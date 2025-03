Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tatmotiv dauerten weiter an, hieß es. Laut Polizei war am 4. Januar in den Geraer Arcaden Reizgas versprüht worden. Neun Menschen wurden dadurch leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Das Einkaufszentrum wurde zwischenzeitlich vollständig evakuiert.