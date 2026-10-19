Durchbruch eines Zaunes: Zwei Männer stellen sich nach Vorfall am Flughafen Leipzig

Leipzig - Nach dem Durchbruch eines Sicherheitszauns am Flughafen Leipzig/Halle haben sich nach Polizeiangaben zwei Männer gestellt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, hatten die 20 und 32 Jahre alten Männer am Samstagabend mit einem Auto für eine Fahrprüfung geübt und dabei die Kontrolle über den Wagen verloren. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Die Polizei Leipzig sprach in einer Mitteilung von einem Unfall. Die Ermittlungen zu konkreten Abläufen seien noch nicht abgeschlossen.