Berlin - Mit dem West-Nil-Virus haben sich im Jahr 2026 bislang sieben Menschen lokal in Deutschland angesteckt. Die Personen seien zwischen 28 und 83 Jahre alt und hätten sich wahrscheinlich in ihren Wohnorten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit dem Virus infiziert, sagte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem wurden dieses Jahr zehn weitere deutsche Infizierte registriert, die sich den Angaben zufolge im Ausland angesteckt haben. Die Zahlen bilden den Stand vom 26. Oktober ab. Todesfälle gab es in Deutschland dieses Jahr laut RKI nicht.