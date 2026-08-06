Durch Frankfurt radeln Bunter Fahrradkorso für mehr Sichtbarkeit von Frauen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wenn am Samstag bunt geschmückte Fahrräder durch die Frankfurter Innenstadt rollen, geht es um mehr als eine fröhliche Ausfahrt. Beim ersten "Fancy Women Bike Ride" (auf Deutsch "Ausgefallene Fahrradtour für Frauen") wollen die Teilnehmerinnen und ihre Unterstützer Frauen zum Fahrradfahren ermutigen und sie im Straßenverkehr sichtbarer machen. "So ein bisschen feministische Selbstermächtigung", beschreibt Mitorganisatorin Helga Hofmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Hessen das Anliegen. 100 bis 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für den Fahrradkorso angemeldet, wie das Frankfurter Ordnungsamt mitteilte.