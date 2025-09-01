Am frühen Samstagmorgen (30. August) mussten Feuerwehr und Polizei gegen 1.45 Uhr zu einem Einsatz in die Industriestraße von Thörey ausrücken. In einer Firma für Schaumstoffproduktion war ein Band ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt wurde das Feuer zwar durch eine Sprinkleranlage gelöscht. Der durch das Löschwasser entstandene Sachschaden wird jedoch auf eine Million Euro geschätzt. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt.