Die Straßen von Meiningen liegen buchstäblich im Schatten. In einigen Teilen der Kreisstadt fehlt es an ausreichender Beleuchtung, was in den Abendstunden für Verunsicherung sorgt. Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) beschreibt die Situation selber als „düster“ und betont: „Gerade in der Corona-Zeit fiel uns der Rückgang des Lichtscheins aus den Schaufenstern besonders auf.“