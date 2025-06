"Aktion Ungeziefer"

Durch Zwangsumsiedlungen wurden laut Point Alpha Stiftung Dörfer und Gemeinden in der DDR in direkter Nähe zum Grenzverlauf drastisch dezimiert und sogar ganz zerstört. Von der "Aktion Ungeziefer" seien in den 1950er-Jahren etwa 10.000 Menschen betroffen gewesen und von der "Aktion Kornblume" im Jahr 1961 noch einmal etwa 2.000. Der Umsiedlung entzogen sich Tausende Menschen durch die Flucht in den Westen. Auch die Point-Alpha-Stadt Geisa in Thüringen und einige Nachbarorte befanden sich in der Fünf-Kilometer Sperrzone.