Wenn die Dunkelheit hereinbricht und die Welt des Sichtbaren verstummt, beginnt ein ganz besonderes Abenteuer für den Gaumen und das Ohr. Unter dem Titel „Aus dem Schatten ein Raunen – Kobolde, Mitternachtsraben und andere Delikatessen“ lädt der Fuchsbau in Kooperation mit dem leidenschaftlichen Erzähler Christian von Aster am Mittwoch, den 4. November, um 17.30 Uhr ins Hotel Grüner Baum in der Suhler Chaussee in Suhl-Schmiedefeld am Rennsteig zu einem außergewöhnlichen Erlebnis ein.