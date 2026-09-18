Duma-Wahl in Russland Putins Kriegswahl - Russland wählt neues Parlament

Umfragen stimmen auf neuen Sieg der Kremlpartei ein

Laut Umfragen staatlicher Meinungsforschungsinstitute kann die Kremlpartei mit über 30 Prozent der Stimmen rechnen. Das Institut Wziom sah zuletzt die Kommunistische Partei auf dem zweiten Platz (mit elf Prozent) und die für ein liberales Großstadtpublikum gegründete Partei Nowyje Ljudi (Neue Leute) auf dem dritten Platz (mit zehn Prozent). Auf Rang vier steht demnach die ultranationalistische Partei LDPR (neun Prozent). Knapp schaffen könnte den Wiedereinzug in die Duma demnach auch Gerechtes Russland mit fünf Prozent.

Bei der Duma-Abstimmung 2021 sprach die zentrale Wahlkommission der Partei Geeintes Russland 49,8 Prozent der Stimmen zu. Die Kommunisten kamen demnach auf 18,9 Prozent, die LDPR auf 7,5 Prozent, Gerechtes Russland auf 7,4 Prozent und Nowyje Ljudi auf 5,3 Prozent.

Erste Ergebnisse werden nach Schließung der letzten Wahllokale in Kaliningrad (früher Königsberg) am Sonntag um 20.00 Uhr erwartet. Neben der Duma-Wahl werden auch in acht Regionen Abgeordnete für Gebietsparlamente gewählt. Insgesamt laufen laut Wahlleitung rund 2.200 Wahlen auf verschiedenen staatlichen Ebenen.