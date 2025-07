Können Thüringens Landwirte künftig also wie in der französischen Provence im großen Stil auf Lavendel-Anbau setzen? "In der Provence ist das eine lange gewachsene uns spezialisierte Tradition. Hier kann es ein Nischenprodukt für gerade für Selbstvermarkter sein", so Luderer-Pfimpfl. Gleichzeitig betonte sie, dass die Ergebnisse des Forschungsprojekts noch detailliert ausgewertet werden müssen.