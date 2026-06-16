Alles beginnt, wie eine gute Geschichte immer beginnen sollte. Man wird mit Haut und Haar von den Bildern hineingezogen in das Universum, das sich vor einem auftut. In der neuesten Meininger Kammerspiel-Inszenierung landet man im Labor einer der bekanntesten Romanfiguren, des genialen Wissenschaftlers Dr. Victor Frankenstein. Das Meininger Puppentheater hat „Frankenstein“, nach Mary Shelleys Roman von 1818, in Regie von Samira Wenzel auf die Bühne gebracht.