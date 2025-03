Düsseldorfer Rosenmontagszug Wagenbauer Tilly dieses Jahr mit "besonders harter Satire"

Insgesamt sei die Weltlage, besonders durch die Wahl von Donald Trump, noch viel bedrohlicher geworden. "Das findet natürlich einen Niederschlag in unseren Wagen. Alle drei Weltmächte sind in den Händen von demokratiefeindlichen Despoten, und Europa ist die letzte Insel der Liberalität. Diese katastrophale Entwicklung führt auch zu besonders harter Satire, denn es ist ja unsere Aufgabe, Fehlentwicklungen aufzuspießen." Jeder spüre, dass in den letzten Wochen und Monaten etwas ins Rutschen gekommen sei.