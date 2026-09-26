Düsseldorfer Konzern Persil, Taft, Pril, Pritt – Henkel wird 150

Traditionsmarken wie Persil besäßen nach wie vor enorme Kraft, sagt Marketing-Experte Andreas Baetzgen. "Der Slogan 'Da weiß man, was man hat' bringt dieses Credo bis heute auf den Punkt." Doch Kontinuität allein reiche nicht aus. Henkel müsse neue Wachstumsgeschichten schreiben. "Viele der erfolgreichsten Marken von morgen werden nicht mehr im eigenen Haus aufgebaut, sondern als junge, wachsende Marken zugekauft."

Gab es Kontroversen oder Kritik?

Die 1930er-Jahre zählen laut dem Bonner Historiker Joachim Scholtyseck zu den schwierigsten und kritischsten Phasen der Henkel-Geschichte. 1930 scheiterte ein Übernahmeversuch des Konkurrenten Unilever. Einige Jahre später versuchte Werner Lüps, Enkel des Firmengründers, Henkel auf einen nationalsozialistischen Kurs zu bringen. Wie andere Unternehmen passte sich der Konzern dem NS-Regime an. 1940 wurde Henkel zum nationalsozialistischen Musterbetrieb ernannt und war anschließend Teil der Kriegswirtschaft.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief die Aufarbeitung laut Scholtyseck zunächst eher schleppend. "Bei Henkel wurde Anfragen zur NS-Zeit jahrzehntelang eine Absage erteilt." Erst später ließ der Konzern seine Rolle im Nationalsozialismus und die Beschäftigung von Zwangsarbeitern untersuchen. Das Kapitel sei 2001 in einer wissenschaftlichen Studie sauber aufgearbeitet worden, sagt der Historiker. Dies sei damals bei Unternehmen noch keineswegs üblich gewesen.

Wie viele Konsumgüterhersteller geriet Henkel nach Beginn des Ukraine-Krieges wegen seiner Russland-Geschäfte in die Kritik. Das Unternehmen stoppte zunächst geplante Investitionen sowie Werbung und Sponsoring, ließ die Produktion jedoch weiterlaufen. Im April 2022 beschloss Henkel dann, sich aus Russland zurückzuziehen, ein Jahr später erfolgte der Verkauf.