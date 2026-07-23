Das Thermometer zeigt aktuell zwar wieder gewöhnlichere Temperaturen an und die erdrückende Hitzewelle der vergangenen Wochen scheint vorerst gebrochen. Doch wer glaubt, dass mit dem Ende der Hitze auch die Sorgen der Landwirtschaft in Südthüringen verflogen sind, irrt wohl. Auch wenn man momentan draußen wieder tiefer durchatmen kann, hat die Dürreperiode offenbar massive Schäden auf den regionalen Feldern hinterlassen. Thilo Starker von der Agrargenossenschaft Moorgrund verdeutlich, wie prekär die Lage für die Betriebe im späten Juli ist.