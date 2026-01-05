„Zieht euch warm an und bringt eure Freunde mit“, schreibt jemand in eine Gruppe, in der sonst Veranstaltungen für Studenten der Hochschule Schmalkalden geteilt werden. Am Sonntagabend fuhr dann jemand mit Schlittschuhen und einem Schneeschieber über die Eisschicht auf dem Neuen Teich in Schmalkalden. Um die Insel in der Mitte hat sich mittlerweile eine kleine Eisbahn gebildet. Videos von Joggern und Eisläufern kursieren im Netz. Dabei ist der Teich gar nicht zum Eislaufen freigegeben.