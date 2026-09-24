Wenn am Freitagabend um 18.30 Uhr im Suhler Auestadion der Ball rollt, steht auf dem Spielplan ein ganz gewöhnliches Thüringenliga-Duell: 1. Suhler SV gegen SV 09 Arnstadt. Ganz gewöhnlich ist diese Paarung allerdings nicht. Denn ihre Geschichte reicht fast ein halbes Jahrhundert zurück – in eine Zeit, als beide Vereine noch andere Namen trugen und vor mehreren tausend Zuschauern um Punkte kämpften.