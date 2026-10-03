Duell mit Dresden: VfB Suhl gewinnt erstmals Volleyball-Supercup

Umbruch in Suhl und Dresden

Beide Teams mussten in der Sommerpause einen Umbruch vornehmen. Acht Spielerinnen verließen Dresden, sieben Suhl. Die Dresdnerinnen schienen im ersten Satz bei 11:7 auf Kurs, ehe Suhl ins Spiel fand. Doch auch die Thüringerinnen wackelten nach einem 22:18-Vorsprung und vergaben beim 24:22 zwei Satzbälle, ehe ein Ass den Ausschlag für Suhl gab.