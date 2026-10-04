Duell mit Dresden: Suhls Volleyballerinnen holen auch den Supercup

Zweiter Satz Knackpunkt im Spiel

Für Dresden Coach Alexander Waibl war es der Knackpunkt. "Es war ein schwieriges Spiel für uns. Wir sind ganz gut reingekommen, aber hatten im ersten Satz fünf, sechs extrem knappe Situationen gegen uns. Im Endeffekt verlieren wir das Spiel im zweiten Satz. Wir sind relativ klar in Führung, haben dann aber Probleme, wenn die Annahme nicht da ist, etwas Produktives hinzubekommen", sagte Waibl und ergänzte: "Suhl hat wie immer sehr gut Block-Feld-Abwehr gespielt und das Momentum haben sie dann in den dritten Satz mit reingenommen."