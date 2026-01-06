Was für ein Rennen am Dreikönigstag auf der 1,1 Kilometer langen Strecke von der Partnachalm ins Partnachtal in Garmisch-Partenkirchen! 79 Vierer-Besatzungen haben ihre Hornrodel auf der Bergstation bestiegen und sind mit Höchstgeschwindigkeit bergab gebrettert. Doch nicht alle haben die Sause unbeschadet überstanden. Während alle sechs Damen-Vierer die Ziellinie überquerten, hat es einige Männer-Quartetts unterwegs ausgehebelt und geschmissen.