Sascha Bilay (Linke) fragt: Seit Jahresbeginn ist Thüringen das einzige Bundesland, in dem Frauen, die von ihren Partnern geschlagen werden, Sicherheit in einer Schutzwohnung finden können. Noch unter Rot-Rot-Grün wurde dafür ein Gesetz gemacht. Eine Regelung auf Bundesebene gibt es bis heute nicht. In anderen Bundesländern gibt es nur freiwillige Einrichtungen, die ständig vom Sparzwang drangsaliert werden.