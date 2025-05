Einmal im Burgsee schwimmen dürfen! Was generell aus vielen nachvollziehbaren Gründen nicht erlaubt ist, wird am 28. Juni mit behördlicher Genehmigung möglich sein für Frauen und Männer, die älter als 16 Jahre sind. Die Athleten des Barchfelder Triathlonvereins richten nämlich im See und auf der Runde um den See im Herzen der Kreis- und Kurstadt einen Kombinationswettkampf mit Schwimmen über 200 oder 400 Meter und unmittelbar anschließendem Zwei- oder Vier-Rundenlauf aus. Möglich ist die Teilnahme auch als Team (Schwimmer/Läufer). Der Start über die kurze Distanz erfolgt um 15 Uhr. Eine Stunde später wird der längere Wettbewerb ausgetragen. Anmeldungen für die beiden Wettkämpfe sind bis zum 26. Juni möglich. Nachgemeldet werden kann bis 13.30 Uhr am Wettkampftag im Organisationsbüro am Platz Unter den Linden bei der Seepforte (Nachmeldegebühr 5,- €). Während der Wettkämpfe ist für die Starter eine Versorgungsstelle auf der Laufrunde eingerichtet. Die drei schnellsten Frauen und Männer sowie Teams werden mit formschönen Pokalen geehrt. Alle erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine attraktive Finisher-Medaille.