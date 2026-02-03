Ein ernsthaftes strukturelles Problem sieht der Bürgermeister von Kaltennordheim beim Dualen System. Erik Thürmer hat sich nun als Vorsitzender des Kreistages und als Ortsoberhaupt ans Bürgerbüro von Christian Hirte, den Verkehrsstaatssekretär in Berlin, gewandt und beschreibt die Zustände mit nicht geleerten Tonnen in Teilen des Landkreises. Die Einflussmöglichkeiten der Städte und Gemeinden seien begrenzt, da es sich um „ein System außerhalb der kommunalen Zuständigkeit handelt“, schreibt der Kommunalvertreter. Gleichzeitig seien die lokalen Rathäuser und der Landkreis aber diejenigen, bei denen die Beschwerden der Bürger über nicht entleerte Gelbe Tonnen und Säcke auflaufen. Er bittet den im Wartburgkreis wohnenden Parteikollegen um eine Überprüfung, ob die Strukturen des Dualen Systems eine „verlässliche Entsorgung in der Fläche überhaupt noch sicherstellen“. Der Bund solle die Kontroll- und Sanktionsmechanismen gegenüber den Systembetreibern und Firmen verbessern.