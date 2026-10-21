Bei der DSV Sports Night in Herzogenaurach wurden am Dienstagabend traditionell die besten Athleten in den verschiedenen Disziplinen mit dem „Goldenen Ski“ geehrt. Im Biathlon ging die Auszeichnung an die Thüringerin Vanessa Voigt vom WSV Rotterode sowie an Philipp Nawrath. Voigt erkämpfte bei den Olympischen Winterspielen in der Mixed-Staffel die Bronzemedaille und wurde im Einzel Vierte. Im Weltcup erreichte sie sechs Top-Ten-Ergebnisse in den Einzeldisziplinen. Der „Goldene Ski“ ist die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Skiverband an Aktive vergibt.