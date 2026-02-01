Dschungelcamp Tag zehn im Dschungel - Mirja du Mont ist raus

Wird im Dschungel etwa geflirtet?

"Du bist flirty unterwegs", hört Eva darum von Schauspieler Stephen Dürr. Und er ist nicht der Einzige, der glaubt, die 33-Jährige, die vor allem darum in der Sendung dabei ist, weil sie mit dem Mann von Mitcamperin Samira Yavuz (32) geschlafen hat, habe es auf den vergebenen Bauern abgesehen. Eva fällt aus allen Wolken, fühlt sich völlig unverstanden und bricht am Weiher in Tränen aus.