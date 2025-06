DSB-Chef Jörg Brokamp im Interview: „Der Spielball liegt beim DOSB“

Suhl und München sind bekanntermaßen unsere beiden großen internationalen Anlagen, auf denen jüngst in zeitlich kompakter Abfolge auch internationale Wettkämpfe stattgefunden haben. In Suhl der Junioren-Weltcup und in München der Weltcup. Beide Veranstaltungen werden vom Weltverband ISSF sehr wertgeschätzt. Wir als DSB sehen es bei 1,4 Millionen Mitgliedern als sehr wichtig an, auch künftig beide Anlagen in moderner Form zu erhalten und auch zu nutzen. Für 2027 und 2028 wird sich der DSB für den Weltcup in München und für den Junioren-Weltcup in Suhl bewerben. Für uns sind München und Suhl zwei elementar wichtige Standorte.