Schnelle Passagen wie den Anfang des Maiden-Klassikers "Murders in the Rue Morgue" habe er nicht mehr spielen können. "Das war zu ungefähr 80 Prozent der Grund, warum ich aufgehört habe." Seinen Nachfolger Simon Dawson lobt er ausdrücklich. "Simon macht einen wunderbaren Job. Er hat seine eigene Handschrift."

Mit seiner Band Titanium Tart spielt der gebürtige Londoner in seiner Wahlheimat Florida weiter die Musik von Iron Maiden - nicht in großen Hallen, sondern in kleinen Clubs und Bars. Mitunter hört man sogar Songs, die Maiden selbst nie live gespielt haben - früher ein Tabu für Bandgründer Steve Harris. "Ich bin ja nicht mehr bei Iron Maiden, da habe ich freie Hand", sagt McBrain. Seine Ex-Kollegen fehlen ihm trotzdem. "Natürlich vermisse ich die Jungs jeden Tag."

Vier Buchabende in Deutschland

Sein Buch stellt Nicko McBrain in Frankfurt (Alte Oper, 26.10.), Köln (Tanzbrunnen, 27.10.), Berlin (Passionskirche, 29.10.) und München (Backstage, 30.10.) vor. Schauspieler Aurel Manthei liest Passagen auf Deutsch.