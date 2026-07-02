Druck-Probleme in der Kabine: Norwegian-Flugzeug legt in Hamburg Sicherheitslandung ein

Kopenhagen/Oslo/Hamburg - Ein Flugzeug der Airline Norwegian auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Kopenhagen hat in Hamburg einen ungeplanten Zwischenstopp eingelegt. "Wir hatten Probleme mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen", sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft der Deutschen Presse-Agentur über die Sicherheitslandung. Um welche Probleme es sich genau handelte und was die Ursache sei, wisse sie nicht. Dazu gebe es nun eine technische Untersuchung.